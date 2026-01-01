Son yıllarda İstanbul Boğazı'ndaki yalıların satış süreci hız kazanırken, Yeniköy'de bulunan ve 200 yıllık tarihe sahip Burhanettin Sezerar yalısı da 1 milyar 825 milyon TL bedelle satışa çıkarıldı.

ADINI ÜNLÜ PROFESÖRDEN ALIYOR



Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 'ikinci derece tarihi eser' olarak belirlenen yalı, 2 oda, 2 salon ve 7 banyodan oluşmakta. 39 metrekarelik rıhtımı bulunan yalı gayrimenkul piyasasında dikkatleri üzerine çekti.



Ünlü yalı, adını çok sayıda camiye elektrik getirmesiyle tanınan Prof. Dr. Burhanettin Sezerar'dan almakta.





