Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın saha ekiplerinin Boğaziçi Sit Alanı Öngörünüm Bölgesi’ndeki birçok işletme için aldığı yıkım kararlarından ilki, Paraliaki Bebek için uygulanacak.

Ceylan Sever'in aktardığına göre, İstanbul 11. İdare Mahkemesi restoranda, Boğaziçi Kanunu uyarınca ruhsatsız inşaat yapıldığı gerekçesiyle yıkım kararı verilmişti. Restoranın avukatı yürütmenin durdurulmasını talep etti ancak mahkeme, yürütmenin durdurulabilmesi için “idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması ve telafisi güç zarar doğurma” şartlarının birlikte oluşması gerektiğini belirterek talebi reddetti.

Mahkeme kararına göre Paraliaki Bebek’in yıkım işlemi uygulanacak; itiraz hakkının açık olduğu ifade edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı da dava sürecinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yanında müdahil oldu.