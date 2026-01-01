Uyuşturucu soruşturmasında “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak” ve “fuhuş” suçlarından tutuklanan Les Benjamin’s markasının direktörü Zohaer Majhadi’nin ifadesi ortaya çıktı.

Sabah’ın haberine göre, Zohaer Majhadi ifadesinde firari iş insanı Kasım Garipoğlu’nun Boğaz’daki yalısında 15 günde bir uyuşturucu partileri düzenlediğini doğruladı.

Majhadi, Kasım Garipoğlu, iş insanı Burak Ateş ve Şeyma Subaşı’nı tanıdığını belirterek, “Bu kişiler uyuşturucu madde kullanır. Dünyanın birçok ülkesinden katılımcıların olduğu partiler düzenlerler” dedi.

Les Benjamin’s markasının direktörü Majhadi savunmasına, “Kimseye satış yapmadım, onlar arkadaşımdı” sözleriyle başladı. Türkiye’de 12 yıldır yaşadığını söyleyen Majhadi, yoğun çalışan biri olduğunu, Türk kültürünü temsil ettiğini ve kadınlara saygılı olduğunu ifade ederek suçlamaları reddetti.

Majhadi’nin avukatı ise müvekkilinin ciddi sağlık sorunları bulunduğunu öne sürdü.

Suma Han işletmecisi Cengiz Can Atasoy ifadesinde kullanıcı olduğunu kabul ederken, Miss Turkey güzeli Buse İskenderoğlu da avukatı aracılığıyla yaptığı savunmada, uyuşturucu partilerini organize eden kişilerin ünlü olduğunu ve sektörde yer alan bazı isimlerin ilişkilerini korumak için bu ortamlarda bulunmak zorunda kaldığını belirtti.