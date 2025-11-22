Sosyal medyada dolaşıma giren anlar İstanbul Boğazı üzerindeki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde meydana geldi.
Bir vatandaş intihar etmek istediğini söyleyerek köprüdeki bariyerlere çıktı. Olay sırasında köprüde bulunan vatandaşların, kişinin aniden bayılıp sarsılması üzerine hızla harekete geçtiği ve onu güvenli bölgeye çektiği öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, köprüden indirilen kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.
Kişinin hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı, polis ekiplerinin ise olayla ilgili işlem başlattığı bildirildi.