Kuruçeşme'de denizde bulunan erkek cesedinin, Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'a ait olduğu DNA testi ile tespit edildi.

Kuruçeşme Sahili'nde bulunduktan sonra Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan cesedin kimlik tespitine ilişkin incelemeler tamamlandı.

Rusya'dan gelerek İstanbul Havalimanı'ndan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri eşliğinde Adli Tıp Kurumu'na getirilen Nikolai Andreevich Svechnikov'un anne ve babasından alınan DNA örnekleriyle karşılaştırma yapıldı.

Yapılan testler sonucunda cesedin, Nikolai Andreevich Svechnikov'a ait olduğu belirlendi. Svechnikov'un cenazesinin, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Kuruçeşme Sahili'nde tekne ve karadaki bazı vatandaşlar, deniz kıyısında ceset olduğunu fark etmiş, durumun haber verilmesi üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edilmişti.

Ekiplerce kıyıya çıkarılan ve üzerinden herhangi kimlik çıkmayan ceset, olay yerindeki çalışmaların ardından incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

Baş bölgesi ile kollarının olmadığı belirlenen cesedin, İstanbul Boğazı'nda 24 Ağustos 2025'te 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na katılan Rus yüzücü Svechnikov'a ait olup olmadığının tespiti için Rusya'dan İstanbul'a gelen ailesi, Adli Tıp Kurumunda DNA örneği vermişti.