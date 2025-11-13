Eşsiz İstanbul Boğazı manzarasına sahip yalılar zenginliğin önemli göstergesi kabul ediliyor. Fiyatları ise dünya çapındaki lüks konutlarla yarışıyor. Boğaz kıyısında 600 yalı var. Bunların 360 kadarı kültür varlığı ya da tescilli olarak kayıtlı bulunuyor.

2019’da İstanbul’un en pahalı yalısı 550 milyon TL’lik Tarihi Zeki Paşa Yalısı oldu.

63 YAŞINDA

Her yıl ortalama 20-30 yalının el değiştirdiği hesaplanıyor. Kasım itibarıyla internette satılık olarak yer alan en pahalı yalının fiyatı 7 milyar TL (166 milyon dolar). Yeniköy’deki yalının adı bilinmiyor. Rıhtımı, havuzu, 19 odası olan yalı 63 yaşında.