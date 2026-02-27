Türkiye’de yasalar iktidara yakın isimleri görmezden gelmeye devam ediyor. İstanbul’un Sarıyer ilçesindeki Kireçburnu’nda Boğaziçi Kanunu’na göre çivi bile çakmanın izne tabi olduğu bölgede yükselen kaçak villa inşaatı, yargı ve yerel yönetim arasındaki hukuk mücadelesine rağmen satış aşamasına geldi.

MNG Holding’in patronu Mehmet Nazif Günal tarafından satın alınan arazideki 1950 yapımı tescilli köşkün yıkılarak yerine inşa edilen dört katlı yapı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından iki kez mühürlenmiş ve hakkında encümen tarafından yıkım kararı alınmasına rağmen bitirildi ve satışa açıldı.

Günal

MAHKEME DURDURDU

Kısadalga’dan Canan Coşkun’un haberine göre internetteki ilan sitelerinde 970 milyon TL bedelle satışa çıkan villa için arazide bulunan tarihi köşk yıkıldı. Ardından kanunlara aykırı yeni villa inşaatı başladı. İBB ekiplerinin baskınlarıyla yapı mühürlenip para cezası kesilse de mülk sahibinin mührü bozmasıyla inşaat devam etti. Bunun üzerine inşaat bir kez daha mühürlendi ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu ancak bu da durdurmaya yetmedi. İBB Encümeni’nin yıkım kararı ise İstanbul 2. İdare Mahkemesi’nin ‘yürütmeyi durdurma’ kararıyla askıda kaldı. Belediyenin itirazları sonuçsuz kalınca, kaçak yapı yargı zırhıyla tamamlanmış oldu.

Villa İBB için hazırlanan rüşvet iddianamesiyle de gündemde. Villa, inşaat izinlerinin alınabilmesi için rüşvet trafiğinin yürütüldüğü iddia edilen adreslerden biri olarak geçiyor.

6 odası, 2 salonu 1 saunası var

Günal’ın kaçak villasıyla ilgili emlak platformlarındaki güncel ilanlar, bu tartışmalı inşaatın nasıl bir rant yarattığını yansıtıyor. 970 milyon liraya satışa çıkan villanın ilan bilgilerine göre, yapı 1050 metrekare kullanım alanına sahip. Dört katlı, 6 oda, 2 salon ve 4 banyolu olarak tasarlanan villada açık havuz, fitness salonu, sauna ve spa gibi donatılar da bulunuyor. ‘Deniz ve boğaz manzaralı, sıfır yeni satılık villa’ ifadeleriyle pazarlanan yapı, artık alıcısını bekleyen lüks bir malikane statüsünde.