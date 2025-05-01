Ali Can POLAT

Yıllardır iktidarın yandaşlarını istihdam alanı olarak görmesiyle eleştirilen Türk Hava Yolları (THY), bir kez daha gündemde. 2025’in ilk çeyreğinde 626 milyon TL kâr açıklaması beklenen THY, 2 gün önce 1.8 milyar TL zarar ettiğini açıkladı. Milyonlarca borsa yatırımcısı bu açıklamayla birlikte düşen hissede zarar etti, THY’ye isyan etti. Bu sırada daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden alınıp THY’ye otel olarak işletmesi için verilen boğazdaki yalıların THY tarafından restore edilip AKP’li bir isme verildiği ortaya çıktı. Turizmgazetesi’nin haberine göre, İstanbul Ortaköy’deki Fehime ve Hatice Sultan (Naime Sultan) yalıları, AKP’li Serkan Yazıcı’ya verildi.

İBB DAVA AÇMIŞTI

THY daha önce burayı kendisinin işleteceğini duyurmuştu ancak otel AKP’den Marmaris Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olup seçimi kaybeden Yazıcı’ya verildi. THY’nin restorasyona ne kadar harcadığı, otelin yazıcıya kaç yıllığına ne kadar karşılığında verildiği ise bilinmiyor. Yalılar, İl Özel İdaresi mülkiyetindeyken 2009’da 100 milyon dolara THY’ye kiralanmıştı. 2014 yılında kapatılan Özel İdare’den İBB’ye geçmişti. İBB, THY’nin restorasyonu bitirememesi sebebiyle dava açarak geri istemişti. İktidar, 2022’de yalıların mülkiyetini tamamen THY’ye verdi. CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, “Yalıların restorasyonu için on milyonlarca dolar harcandı. 3 kıtada 12 ülkede 32 restoran ve otelin işletmeciliğini yapan THY Do&Co bu alanda yeterince tecrübe sahibiyken ve bunca yatırım yapılmışken ani bir kararla boğazın en güzel yerindeki bu iki yalı neden Serkan Yazıcı’ya kiralandı” diye sordu.

Otelciler isyanda: Neden ihale yapılmadı?

Yalıların sessiz sedasız eski AKP Belediye Başkanı Adayı Serkan Yazıcı’ya verilmesi turizmcileri de isyan ettirdi. Böyle kiralamaların ihale usulüyle yapılması gerektiğini söyleyen Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Kurucusu Serdar Karcılıoğlu, “Bunlar ülkenin en değerli yalıları. En prestijli oteller olarak tarihe geçecek ve müthiş kazanç sağlayacak bu yalıları THY işletmeyip kiralayacaksa neden kamuoyuna duyurmadı? Bu oteli işletmek isteyen bir sürü meslektaşımız var. Biz de o ihaleye girerdik en yüksek teklifi verene verilirdi ihale. Hem kamu kurumu da daha kazançlı çıkardı” dedi.