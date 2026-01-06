Beş yıl önce 1 Ocak 2021’de Boğaziçi Üniversitesi’ne AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Melih Bulu rektör olarak atandı. Bu atama sonrası üniversitede başlayan direniş 6’ncı yılına girdi.

Boğaziçi mezunları ve öğrencileri, dün akademik özgürlükten vazgeçmediklerini vurgulamak için okul önünde bir kez daha bir araya geldi. Melih Bulu’dan sonra yine kayyum olarak atanan Rektör Naci İnci’ye sırtlarını dönen akademisyenlerin ardından üniversite kampüsünün giriş kapısında bir basın açıklaması gerçekleşti.

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, rektörlüğe sırt dönme eylemlerinin 5. yılında bir kez daha Güney Meydan’da toplandı. Öğrencilerin de katıldığı protesto gösterisinde milletvekilleri de yer aldı.

TALEPLERİNİ SAYDILAR

Açıklamada, “Yargının hukuku rehin aldığı, kayyum zihniyetinin ülkeyi ele geçirdiği bir yılı geride bıraktık. 2 Ocak 2021’de üniversitemizin geleneklerine aykırı bir yolla rektör ataması sonrası tepkimizi dile getirmiştik. Özgür, özerk bir üniversite için bütün kamuoyunu dayanışmaya çağırmıştık. Geçen 5 yılda kayyum rektörün hukuka aykırı bir şeklide aldığı yıkıcı kararları, yasakçı zihniyeti, tepeden inme atamalar okulumuza zarar verirken bizler haklı mücadelemizden hiç vazgeçmedik” denildi. Mezunlar, ‘Üniversitelere özerk olmalı, akademisyenler seçimle belirlenmeli, üniversiteyle ilgili kararları üniversite kurulları almalı’ taleplerini yeniden sıraladı.

Kesintisiz eylemde bir dünya rekoru

1 Ocak 2021 tarihinde Melih Bulu’nun tepeden inme biçimde atanmasını Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, öğrencileri, mezunları tepkiyle karşılamış ve direnişe başlamıştı. 6’ncı yılına giren Boğaziçi Üniversitesi direnişi, akademik özgürlük ve üniversite özerkliği için yürütülen, dünyanın en uzun süreli kesintisiz akademik mücadelesi olarak tarihe geçti. Bugüne dek bu kadar uzun soluklu bir akademisyen direnişi yapılmadı.