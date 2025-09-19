Türkiye’nin en iyi üniversiteleri arasında gösterilen Boğaziçi Üniversitesi’nde skandal bir olay yaşandı. Üniversitenin kuzey kampüsünde bulunan ve yaklaşık 40 yıllık geçmişiyle üniversitenin simge mekânlarından biri olan Aptullah Kuran Kütüphanesi için yıkım kararı alınmıştı. Öğrenciler ve mezunlar arasında tartışma yaratan bu süreçte, kampüs içerisindeki önemli sembollerden biri olan Atatürk büstü de gündeme geldi.

‘KAZAYLA OLDU’ DEDİLER

Kütüphane çevresinde sürdürülen yıkım çalışmaları sırasında Atatürk büstü devrildi. Dün sabah saatlerinde fark edilen olayın ardından durum yetkililere bildirildi. Büstün üzerinde bulunduğu kolonun da derin çatlaklar oluşturduğunu ve bu nedenle devrilmenin yaşandığını belirtildi.

Yetkililer, olayın “kaza” sonucu gerçekleştiğini söyledi. Ancak üniversite yönetiminden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

5 YILDIR PROTESTO VAR

Boğaziçi Üniversitesi’nde eski Rektör Melih Bulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atandıktan sonra Ocak 2021’de okulda büyük protestolar başlamıştı. Temmuz 2021’de Melih Bulu görevden alınmış yerine rektör olarak Naci İnci atanmıştı. Üniversitede öğretim üyeleri ve öğrenciler, tam 5 yıldır İnci için protestolarını sürdürüyor.