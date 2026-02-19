CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Boğaziçi Üniversitesi’ne gitti. Özel’i kampüs girişinde öğrenciler karşıladı.

REKTÖRLÜĞE SIRT DÖNDÜLER

Geçtiğimiz hafta Recep Tayyip Erdoğan’ın üniversite ziyareti sırasında kampüsün ablukaya alınmasının ardından, her hafta tuttukları nöbete izin verilmeyen akademisyenlere destek vermek amacıyla kampüse gelen Özel, nöbetin 1262. gününde akademisyenlerle birlikte rektörlük binasına sırtını döndü. “Özerk, özgür, demokratik üniversite” dövizi taşıdı.

ÖĞRENCİLERDEN YOĞUN KATILIM

Akademisyenlerin eylemine katılan Özel, öğrencilerin düzenlediği foruma da iştirak ederek soruları yanıtladı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Özel’in etrafında yoğun bir öğrenci kalabalığı olduğu ve foruma yüksek katılım sağlandığı görüldü.

"BİR BOĞAZİÇİ MİZANSENİ YAPMAYA ÇALIŞTILAR"

CHP lideri Özgür Özel, Boğaziçi Üniversitesi'nde konuştu.

Boğaziçi’nde önceki ziyaretlerinden farklı bir atmosferle karşılaştığını söyleyen Özel, şöyle konuştu:

-10'a yakın ziyaretimde Boğaziçi'nin gözünde görmediğim bir şeyi gördüm bugün. Bir kırgınlık, bir öfke ve bir travma hali var geçen hafta olanlardan dolayı.”

-Evinize siz yokken, size rağmen birisi izinsiz girip evinizi kullanırsa eşyalarınıza dokunursa evinizi size rağmen kullanırsa birisi ne hissederseniz öğrenciler onu hissediyor.

-Erdoğan buraya geldi. Bir gün öncesinden trafiğe kapattılar. Mahalleyi boşalttılar.

-Öğrencileri kampüse almadılar. Öğretim görevlilerini kampüse almadılar ve kampüse dışarıdan getirdikleri gençlik kollarını sokarak Erdoğan'a burada karanfil attırdılar ve bir Boğaziçi mizanseni yapmaya çalıştılar.

ERDOĞAN’IN ZİYARETİ SIRASINDA POLİS ABLUKASINA ALINMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Boğaziçi Üniversitesi Erkek ve Kız Yurtları Açılış Töreni”ne katılmıştı.

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki ziyaret öncesi kampüste geniş güvenlik önlemleri alınmış, yurtlarda dahi arama yapılmıştı.