Boğaziçi Üniversitesi Türk Araştırmaları Kulübü, 12 Şubat’ta (bugün) yapılması planlanan emekli Albay Orkun Özeller’in konuşmacısı olduğu “Terörsüz mü Türkiye?” adlı etkinliğin okul yönetimi tarafından yasaklandığını duyurdu. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, daha önce farklı görüşlere sahip isimlerin üniversitede etkinlik düzenleyebildiği hatırlatılarak, iptalin “hayretle karşılandığı” vurgulandı. Etkinliğin neden iptal edildiğine dair bir açıklama yapılmadı. X hesabından paylaşım yapan Özeller de “Bana konferans salonu verilmemesi için sürekli telefon açan Apocu kim? O lafını dinletmeyi beceren terörist seviciyi çok merak ediyorum” dedi.

AKADEMİSYENLER NÖBETE DEVAM

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri 10 Şubat’ta 1256. kez kayyum atanan rektörlüğe sırtlarını döndü.

2 AY TUTUKLU KALDI

Özeller PKK’nın silah bırakmasına ilişkin süreç üzerinden MHP lideri Bahçeli’yi eleştirdiği için ‘hakaret’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ten 17 Eylül’de tutuklanmış, 12 Kasım’da tahliye edilmişti.

Prof. Dr. Tuna Tuğcu

‘Prof. Tuğcu ağır mobbing altında’

Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Tuna Tuğcu’nun avukatı Hüseyin Ersöz, Prof. Tuğcu’nun son 4 yıldır, hakkında başlatılan 17 ayrı disiplin soruşturması süreciyle “ağır bir mobbing altında” olduğunu aktardı. Ersöz, Prof. Tuğcu’nun yaklaşık 20 yıldır tedavi gördüğü kolesterol rahatsızlığı nedeniyle aldığı iki günlük sağlık raporunun, üniversite yönetimi tarafından “fenne aykırılık” ihtimali gerekçesiyle yeniden değerlendirilmek istendiğini belirtti. Tuğcu’ya, hakem hastane Beykoz Devlet Hastanesi’ne “derhal” başvurması yönünde yazı gönderildi. Ersöz, Tuğcu’nun hastaneye ulaştığı saatlerde sağlık durumunun kötüleştiği ve acil serviste tedavi altına alındığını aktardı.