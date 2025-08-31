Boğaziçi Üniversitesi Kampüsü'nde yaşanan olayda iddiaya göre 15 yaşındaki H.Ö., bir süre önce sevgilisi olduğu öne sürülen 20 yaşındaki A. K.’den ayrıldı, ancak A.K, H.Ö'nin peşini bırakmadı.

CANLI KONUMUNDAN BULMUŞ!

Ekran Haber'in haberine göre A. K., 15 yaşındaki H.Ö.’nün telefonunda kayıtlı canlı konumunu takip ederek H.Ö'nin yanına gitti.

Çıkan tartışmada A. K., H.Ö.’yü başından ruhsatlı tabanca ile vurarak öldürdü. Olayın ardından saldırgan A. K., aynı silahla intihar etti.

SALDIRGANIN SUÇ KAYDI KABARIK ÇIKTI

Saldırgan A. K.’nın 18 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Boğaziçi Üniversitesi söz konusu olaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Üniversitemizin Güney Kampüsü Kale Kapısı'nda sivil bir vatandaşın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği, daha sonra saldırıyı gerçekleştiren failin aynı silahla intihar ettiği bilgisini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Savcılık tarafından yürütülen adli soruşturmayla ilgili Üniversitemiz gerekli iş birliğini yerine getirmektedir.

Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."