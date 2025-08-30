Gazeteci Dilek Yaman Demir'in haberine göre, Boğaziçi Üniversitesi Kampüs içinde bir işletme önünde 20 yaşındaki Ayberk K.’nin, 15 yaşındaki eski sevgilisi olduğu iddia edilen kız çocuğunu vahşice öldürdüğü ardından aynı silahla intihar ettiği ileri sürüldü.

AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI

Üniversite öğrencisi olmadığı öğrenilen Ayberk K.'nın üniversitede düzenlenen bir etkinliğe dışardan girdiği aktarılırken olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin araştırması sürüyor.

İddialara göre, olayın yaşandığı kafede o esnada bir düğün yapıldığı, genç kızın yarı-zamanlı çalışan olarak düğünde garson olarak çalıştığı, katil Ayberk K.’nın 24 adet suç kaydı mevcut olduğu, yine ilk edinilen bilgilere göre bir süredir arkadaşlık ettikleri, aralarında tartışma çıktığı, Ayberk’in önce genç kızın kafa kısmına ateş ederek vurduğu ve aynı silahla kendi kafasına sıkarak intihar ettiği ileri sürülüyor.

24 AYRI SUÇ KAYDI VAR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, önce kız çocuğunu sonra kendini öldüren Ayberk K.'nin 24 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi.

ÜNİVERSİTE AÇIKLAMA YAPTI

Boğaziçi Üniversitesi söz konusu olaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"BİLGİLENDİRME

Üniversitemizin Güney Kampüsü Kale Kapısı'nda sivil bir vatandaşın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği, daha sonra saldırıyı gerçekleştiren failin aynı silahla intihar ettiği bilgisini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Savcılık tarafından yürütülen adli soruşturmayla ilgili Üniversitemiz gerekli iş birliğini yerine getirmektedir.

Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."