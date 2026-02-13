Boğaziçi Üniversitesi yönetiminin akademik ve idari personel ile öğrencilere gönderdiği resmi duyuru, kampüste “kırmızı alarm” uygulamasına geçildiğini gösterdi.
Bugün yapılacak açılış törenleri nedeniyle Güney Kampüs’te yüz yüze eğitime ara verildi.
Rektörlük açıklamasında, Güney Kampüs’teki tüm idari faaliyetlerin uzaktan sürdürüleceği bildirildi.
Etkinlik hazırlıkları kapsamında Thedorus Hall Yurt Müdürlüğü’nün öğrencilere gönderdiği yazıda, güvenlik kontrolleri nedeniyle bugün 08.00–10.00 saatleri arasında yurt odalarının boşaltılması istendi.
Karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi’ne yapacağı ziyaret öncesinde alındı.
Cumhurbaşkanlığı’nın resmi internet sitesinde yayımlanan günlük programda saat 14.30’da “Boğaziçi Üniversitesi Erkek ve Kız Yurtları Açılış Töreni (Güney Kampüs)” bilgisi yer aldı.
Öte yandan, Güney Kampüs önünde akşam saatlerinde polis barikatları kurulduğu görüldü. Erdoğan’ın bugün üniversiteye gelmesi bekleniyor.