Kaan Özbek

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuna Tuğcu, üniversite yönetiminin dahil olduğu büyük bir KVKK ihlalini açıkladı. Tuğcu, BİM Daire Başkanı Faruk Yakaryılmaz’ın göreve gelir gelmez tüm personel, öğrenci ve mezun verilerine erişim yetkisini dışarıdan bir firmaya verdiğini belirtti.

Prof. Dr. Tuna Tuğcu

Yaşananları raporlarken görevden alınıp kampüse girişi yasaklandığını belirten Prof. Dr. Tuna Tuğcu, YÖK soruşturmasında bir bilgi işlem merkezi çalışanının bu ihlali emirle yaptığını itiraf ettiğini söyledi. Aralarında rektör Naci İnci’nin ve bir kadın öğrencinin bulunduğu 15 kişinin tüm özel bilgilerinin kendisine resmi yazıyla teslim edildiğini söyleyen Tuğcu, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belgeler sunulmasına rağmen hiçbir işlem yapmadığını vurguladı.