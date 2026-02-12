Boğaziçi Üniversitesi yönetimi tarafından akademik ve idari personel ile öğrencilere gönderilen resmi duyuru, kampüste "kırmızı alarm" verildiğini ortaya koydu. 13 Şubat 2026 Cuma günü düzenlenecek açılış törenleri nedeniyle Güney Kampüs’te fiziksel eğitime ara verildi.

Rektörlükten yapılan duyuruya göre, yarın Güney Kampüs’teki tüm idari çalışmalar uzaktan yürütülecek. Alınan kararlar kapsamında:

Güney Kampüs’te yapılması planlanan dersler çevrimiçi (online) olarak sürdürülecek. Kampüse yalnızca törende görevli personel ve kız yurdunda kalan öğrenciler alınacak. Bu kişiler dışında hiçbir öğrenci, personel veya sivil aracın kampüse girişine izin verilmeyecek.

GÜVENLİK KUŞATMASI

Cumhurbaşkanlığı düzeyindeki katılım nedeniyle sadece kampüs içinde değil, üniversitenin çevresinde de olağanüstü tedbirler alındığı iddia edildi. Bölgedeki esnaf ve öğrencilerden gelen bilgilere göre:

İşletmelere İnceleme: Kampüs içindeki tüm işletmeler kapalı tutulacak. Hisarüstü’ndeki işletmelerden çalışan listeleri istenerek güvenlik kontrolü uygulandığı öne sürüldü.

Kampüs içi servis (shuttle) seferleri iptal edildi. Ayrıca bölgede iki gün boyunca 09.00–18.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacağı iddiaları yayıldı.

TOMA'LAR KAPIDA BEKLİYOR

Alınan bu "güvenlik" kararları, kampüste günlerdir süren "tahliye" gerginliğinin üzerine geldi. Üniversite yönetimi; Müzik, Sualtı Sporları, Güzel Sanatlar ve Spor Kulübü’nü Güney Kampüs’teki tarihi Hamlin Hall binasından tahliye etme kararı almıştı.

Bu süreçte yaşananlar öğrenci gruplarının büyük tepkisini çekti:

Öğrencilerin kampüse girişi kısıtlanırken, kulüp odalarının kilitlerinin çilingir yardımıyla değiştirildiği ve eşyaların kamyonlara yüklendiği görüldü. Tahliyeye tepki gösteren öğrencilerin kampüs önündeki bekleyişi sürerken, okul kapısına TOMA ve barikatlar getirildi. Eşyalarının özensizce taşındığını savunan öğrenciler, "Kendi okulumuza giremiyoruz. Demokratik haklarımızı savunmaya ve direnmeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.