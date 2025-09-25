Esin’in, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanmasına karşı yaptığı sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek 9 Eylül’de tutuklanmasının ardından, tezini fiziksel olarak teslim etme imkanı kalmadı. Avukatları ve danışman akademisyenleri aracılığıyla teslim girişimleri de sonuçsuz kaldı.

Danışmanı: “Eğitim hakkı açıkça ihlal ediliyor”

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mine Eder, öğrencisi Abdullah Esin’in yaşadığı süreci sosyal medya hesabından şöyle özetledi:

“Öğrencim Abdullah Esin’in başarıyla savunduğu ve jüri tarafından kabul edilen tezini cezaevinde olduğu için posta yoluyla Enstitü’ye gönderdik. Kabul edilmedi. Ardından avukatı vekaletname ile teslim etmeye çalıştı. Bu kez de teslim süresi ve düzeltme hakkı tanınmadı. Çeşitli bahanelerle bir öğrencinin mezuniyet hakkını gasp etmek hukuksuzluktur.”

Eder, öğrencisine uygulanan bu muamelenin kişisel ve keyfi bir karar olduğunu iddia ederek, hukuki mücadeleye devam edeceklerini ifade etti.

Yönetmelik ne diyor?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve üniversite iç yönetmeliklerine göre, tez savunması sonrası öğrencilere düzeltme ve basılı teslim süresi tanınır. Bu sürecin engellenmesi, öğrencinin mezuniyet hakkını doğrudan etkileyebilir.

Eğitim hukuku uzmanlarına göre, olağanüstü durumlarda —örneğin tutukluluk halinde— vekil yoluyla teslim, posta ile gönderim veya idari sürelerin uzatılması gibi yöntemlerle bu hakkın korunması mümkündür.

Eğitim hakkı ihlali mi?

Esin’in avukatları, bu işlemin temel eğitim hakkının ihlali anlamına geldiğini ve hukuki yollara başvurulacağını belirtti. Eğer tez Enstitü tarafından teslim alınmaz ve mezuniyet işlemleri tamamlanmazsa, Esin’in okulla ilişiği kesilebilir.

Ne olmuştu?

Abdullah Esin, 9 Eylül 2025’te sosyal medyada yaptığı bir paylaşım nedeniyle "kamu görevlisine hakaret" ve "kamu düzenini tehdit" iddialarıyla tutuklandı. Aynı dönemde sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle gözaltına alınan onlarca kişiyle birlikte yargı süreci devam ediyor.