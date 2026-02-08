Boğaziçi Üniversitesi’nde kulüp odalarının tahliyesine karşı süren nöbette önceki gece kampüse girişler kısıtlandı, üniversite önüne TOMA ve polis konuşlandırıldı.

Üniversiteye girişler rektörlük kararıyla kısıtlandı ve yalnızca yurtta kalan öğrencilerin kampüse girişine izin verildi. Kampüs dışında öğrenciler beklerken okul önüne barikat ve TOMAlar getirildi.

DÖRT KULÜP

Aynı saatlerde Hamlin Hall’daki kulüp odaları boşaltılmaya başlandı. Şafak operasyonunda Müzik Kulübü, Sualtı Sporları Kulübü, Güzel Sanatlar Kulübü ile Spor Kurulu’nun yer aldığı odalar boşaltıldı. Yönetimin odaların tahliyesi kararının ardından, kayyum rektör Naci İnci ile öğrenciler arasında bir toplantı yapılmış, kulüp odalarının boşaltımasının erteleneceği belirtilmişti.

EŞYALAR KIRILDI

Akademisyenlerin, öğrencilerin ve mezunların karşı çıkışlarına rağmen Boğaziçi Üniversitesi’nde önceki geceden itibaren girişler kısıtlandı, odalardaki eşyalar apar topar taşındı ve giriş anahtarları değiştirildi. Operasyona ilişkin Boğaziçili akademisyen ve öğrencilerden yapılan açıklamada hassas müzik aletlerinin olduğu taşıma sürecinin tamamen kontrolsüz yürütüldüğü aktarıldı. Öğrenciler, eşyaların taşınması için profesyonel bir ekip tutmadığını belirterek, “Taşınma esnasında pekçok değerli demirbaş eşya kırıldı hasar gördü” dedi.

BU, BİR PROJEDİR

Akademisyenler, öğrenciler ve mezunlar, okul önünde açıklama yaptı. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü hocası Prof. Dr. Mine Eder, “Kütüphanesiz, öğrencisiz, akademisyensiz bir üniversite yaratma gibi bir projeyle karşı karşıyayız” dedi.

Öğrenci kulüpleri tarumar edildi

Öğrenciler taşıma sürecinin tamamen kontrolsüz yürütüldüğünü vurguladı. Profesyonel ekiplerin taşıması gereken müzik aletlerinin WhatsApp grupları üzerinden ek gelir arayan ve nakliyatçı olmayan gençlere taşıttırıldığı belirtildi. Ayrıca Güzel Sanatlar Kulübü’nün kırılan ve kaybolan eşyaları olduğu aktarıldı.

Kayyum erteleme sözü vermişti, tutmadı

Kulüp odalarının tahliye kararının ardından Kayyum Rektör İnci, öğrencilerle bir toplantı yaptı. Birgün’deki habere göre öğrenciler, kulüp odalarının kullanımına süre sınırı koyulması ve odaların kapılarının kilitlerinin çoğaltılıp güvenlik görevlilerine verilmesi gibi önerilerde bulunuldu. Taşınmanın erteleneceği ve tanınan sürenin sonunda kulüp odalarının Hisar Kampüsü’ne taşınması istendi.

ÖĞRENCİLER VE HOCALAR BİRLİKTE YÜRÜDÜ

Üniversitenin giriş binası önündeki eylemde, “Boğaziçi 5 yıldır direniyor” yazılı pankart açıldı. Öğrenciler karara karşı çıkmak için başlattıkları eylemde kulüplerin olduğu Hamlin Hall’e yürüyerek tepki gösterdi.

SİYASİLER, MEZUNLARDAN TEPKİ YÜKSELDİ

Bunun adı zorbalık!

AP’nin Türkiye raportörü Nacho Sánchez Amor: Üniversitelerde demokrasinin eksikliği, kayyum rektör atamaları ve polisin yoğun varlığı; öğrencilerin direncini ve Avrupa üniversite değerlerine olan bağlılıklarını bir kez daha ortaya koyuyor.

CHP’li Gökçe Gökçen: Böyle bir zorbalık, Boğaziçi Üniversitesi’ni ve üniversite kültürünü bitirmeye yemin etmişlerin son hamlesidir.

DEM Partili Perihan Koca: Üniversiteler saraydan verilen talimatlarla değil, öğrencilerin ve akademisyenlerin ortak iradesiyle yönetilmelidir.

Akademisyen Mehmet Fatih Uslu: Boğaziçi’ni Boğaziçi yapan öğrencinin ve hocanın bir araya gelebildiği, herkesin her şeyi konuşabildiği demokratik alanıydı. Sopayla baltayla dümdüz ettiler.

Gazeteci Ahu Özyurt: Bırakın çocuklar içeri girsin. Yapmayın, koca kuruma yakışmıyor, ondan sonra bin kere Yükseldik! Acayip iyiyiz! Filan twitleri atıyorsunuz.