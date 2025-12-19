İran’da hapiste tutulan boks şampiyonu Muhammad Cavit Vefayi Sani, idama mahkum edildi. Boks şampiyonu gencin her an idam edilmesi bekleniyor.

Olimpik sporcu olan Sani'nin ise idama mahkum edilmesinin sebebi ne cinayet, ne tecavüz, ne de hırsızlık. Şampiyon boksör, "yeryüzünde fesat çıkarmak" idama mahkum edildi.

Meşhed doğumlu 30 yaşındaki Sani 2019’daki ülke geneline yayılan demokrasi protestolarına katıldığı gerekçesiyle 2020’de gözaltına alındı.

İran, Sani'yi İran Halkın Mücahitleri Örgütü’ne destek vermekle suçladı. Davayı takip eden insan hakları örgütleri, Sani'nin beş yıldır cezaevinde olduğu ve bu süreçte işkence gördüğünü, tek kişilik hücrede tutulduğu belirtiliyor.

Ülkenin yüksek mahkemesi yeniden yargılama talebini reddetti. Kararın 15 Aralık’ta çıkmasının ardından Sani’ye aynı gün annesiyle beklenmedik bir görüş izni verilmesi dikkat çekti.

ADALETSİZ YARGI

Uluslararası Af Örgütü'ne göre Sani “yeryüzünde fesat çıkarmak” suçlamasıyla Eylül 2024’te üçüncü kez idama mahkum edildi.

Bu karar “son derece adaletsiz bir yargılama” sonrasında verildi. Yüksek mahkemenin 4 Ekim’de cezayı onadığı öğrenildi.

Uluslararası Af Örgütü'nün İran kıdemli aktivisti Nasim Papayianni, infaz planlarının derhal durdurulmasını, mahkumiyet ile idam kararının bozulmasını istedi.

Papayianni “Bu suçlama uluslararası hukuk ve standartların gerektirdiği yasallık ve açıklık ilkelerini karşılamıyor. Araştırmalarımız devrim mahkemelerinin bağımsız olmadığını ve son derece adaletsiz yargılamaların ardından ağır cezalar verdiğini sürekli gösterdi. Bu mahkemelerde yargılanan kişiler adil yargılanma haklarından sistematik biçimde mahrum bırakılıyor. Buna Vefayi Sani de dahil” dedi.

Kasım ayında aralarında Martina Navratilova ve Sharron Davies’in de bulunduğu 20’den fazla olimpiyat madalyalı sporcunun idamın durdurulması çağrısı yaptı.