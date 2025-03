Muhammed Ali ile yaptığı "Rumble in the Jungle" karşılaşmasında mağlubiyet yaşayan efsanevi ağır sıklet boksör George Foreman 76 yaşında hayatını kaybetti. Foreman, boks dünyasında derin bir iz bırakırken geride boks tarihinin efsane isimlerinden Muhammed Ali ve George Foreman'un tarihe damga vuran mücadelesi ve Muhammed Ali'nin George Foreman'dan son isteği kaldı.

secondsout.com'da yer alan habere göre Muhammed Ali ve "Büyük" George Foreman, Ekim 1974'te Zaire'nin Kinşasa kentinde düzenlenen ve boks tarihinin efsaneleri arasına giren "Rumble in the Jungle" adlı karşılaşmada kozlarını paylaştı. Bu ikonik mücadele, spor dünyasında unutulmaz bir an olarak yerini aldı.

Muhammed Ali'ye yenilmişti

Muhammed Ali'nin ünlü "rope-a-dope" taktiği, bu heyecan verici karşılaşmada belirleyici bir rol oynadı. Sert darbeleriyle tanınan George Foreman’ın erken baskısını ustalıkla savuşturan Ali, sekizinci rauntta nakavtla galip gelerek WBC ve WBA ağır sıklet şampiyonluklarını kazandı.

Bir zamanlar aralarındaki yoğun rekabete rağmen, Ali ve Foreman yıllar içinde güçlü bir dostluk kurarak düzenli olarak bir araya geldiler. Bu bağ, Ali'nin 2016’daki trajik ölümüne kadar devam etti.

"Onu yenemem, ama sen yenebilirsin"

Tarihi karşılaşmalarının ardından, 1970'lerin sonlarında George Foreman, beklenmedik bir şekilde Muhammed Ali'den bir telefon aldı. Foreman, Ali'nin kendisine emeklilikten dönerek Ken Norton ile dövüşmesi için ısrar ettiğini belirtti. Jim Lampley ile yaptığı bir röportajda Foreman, Ali’nin Norton’un kendisiyle karşılaşmaktan çekindiğini iddia ettiği unutulmaz sohbetin detaylarını paylaştı.

George Foreman, Muhammed Ali ile yaptığı unutulmaz bir telefon görüşmesini şu sözlerle anlattı:

“Beni aradı ve yaklaşık yirmi dakika boyunca bana iltifat ettikten sonra, ‘George, bana bir iyilik yapar mısın?’ dedi. Ben de ‘Elbette’ diye yanıtladım.

Ali, ‘Lütfen geri dön ve Ken Norton'u yen. Onunla dövüşmem için bunu yapman gerekiyor. Onu yenemem, ama sen yenebilirsin. Senden korkuyor. Eğitim kampımı ve tüm imkanlarımı kullanmana izin vereceğim, ama lütfen onu benim için alt et.’ dedi.”

Altı dakikada mağlup etmişti

George Foreman, 1974 yılında Ken Norton’u yalnızca altı dakikada mağlup ederek dikkat çeken bir zafer kazandı. Bu mücadele, Muhammed Ali’nin Norton’la iki kez ringe çıkıp ilk maçı kaybettiği, rövanş maçını kazanırken çenesinin kırıldığı olayların bir yıl sonrasına denk geliyordu. Bu karşılaşmalar, boks tarihindeki unutulmaz anlar arasında yer aldı.

Ali'nin çağrısı cevapsız kaldı; Foreman, emeklilikte kalmayı ve vaizlik kariyerine devam etmeyi tercih etti. Ali ise 1976 yılında Ken Norton’la gerçekleştirdiği üçüncü karşılaşmada, 15 raunt süren mücadele sonrası oybirliğiyle galip geldi. Ancak bu sonuç, Norton tarafından "soygun" olarak nitelendirilirken, Ali de bu konuda olumlu görüş belirtti.

"Big George" Foreman, 1987 yılında boksa beklenmedik bir dönüş yaptı. Tüm zorluklara rağmen, 1994 yılında Michael Moorer’ı nakavt ederek WBA ve IBF ağır sıklet şampiyonluklarını kazanmayı başardı ve boks tarihinde en yaşlı dünya ağır sıklet şampiyonu unvanını elde etti.