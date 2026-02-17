İngiliz Antarktika Araştırma Kurumu (BAS) tarafından yürütülen çalışmalarda, bu pembe granitlerin Jura döneminde, yaklaşık 175 milyon yıl önce oluştuğu saptandı. Bilim dünyasını uzun süre meşgul eden "bu kayaların volkanik bir bölgeye nasıl ulaştığı" sorusu ise yerçekimi sensörleriyle donatılmış uçakların yaptığı taramalar sayesinde yanıt buldu.

BUZULLARIN TAŞIDIĞI ANTİK İŞARETLER

Keşfedilen bu devasa yeraltı oluşumu, Hudson Dağları'na yayılan gizemli taşların aslında tesadüfi olmadığını kanıtladı. Son buzul çağında bugünkünden çok daha kalın ve güçlü olan Pine Island Buzulu'nun, ana kayadan kopardığı bu granit parçalarını arazi boyunca taşıdığı ve buzlar inceldikçe dağlık bölgelere bıraktığı anlaşıldı. Dr. Tom Jordan, her bir kaya parçasının aslında buzulun geçmişte bulunduğu konumu işaret eden birer tarihsel mühür olduğunu vurguladı.

DENİZ SEVİYESİ TAHMİNLERİ İÇİN KRİTİK VERİ

Bu jeolojik keşif, sadece geçmişi aydınlatmakla kalmıyor, aynı zamanda küresel iklim kriziyle mücadelede de hayati önem taşıyor. Pine Island Buzulu, Antarktika'nın en hızlı eriyen bölgelerinden biri olması sebebiyle dünya çapındaki deniz seviyelerini doğrudan etkileme potansiyeline sahip. Elde edilen yeni veriler, buzun gelecekteki hareketlerini öngören bilgisayar modellerinin çok daha doğru sonuçlar vermesini sağlayacak.