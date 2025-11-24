ABD ile Venezuela arasındaki söz düellosu sertleşirken, Savunma Bakanı Vladimir Padrino López’in Washington’a yönelik ağır çıkışı dikkat çekti.

López, ABD’yi “insanlık tarihinin en büyük ve en yıkıcı imparatorluklarından biri” olarak nitelendirerek ülkesinin tüm tehditlere “başı dik” yanıt verdiğini söyledi.

ABD’DEN CARACAS’A YENİ HAVACILIK HAMLESİ

Siyasi gerilimin gölgesinde Washington, Maiquetia Uçuş Bilgi Bölgesi’nin tamamını kapsayan bir NOTAM ilan etti.

Bu duyuru, bölgedeki uçuş operasyonlarında geçici kısıtlamalar ve güvenlik uygulamalarının devreye girebileceği anlamına geliyor.

THY DE UÇUŞLARI DURDURDU

NOTAM sonrası birçok havayolu gibi Türk Hava Yolları da İstanbul–Caracas seferlerini 24–28 Kasım arasında “operasyonel nedenlerle” iptal etti. THY, İspanyolca bildiri yayınladı.

THY, acentelere gönderdiği notta yolcuların alternatif uçuşlara yönlendirilmesi için işlemlerin başlatıldığını bildirdi.

Havayolu tarafından paylaşılan iptal edilen uçuşlar şöyle:

TK183 – 24 Kasım 2025

TK195 – 25 Kasım 2025

TK223/224 – 26 Kasım 2025

TK195 – 27 Kasım 2025

TK223/224 – 28 Kasım 2025

SAVAŞ KAPIYA DAYANDI, MADURO DANS ETTİ

ABD hükümeti, aylardan beri Venezuela'yı savaş gemileri ve uçaklarla kuşatmıştı, ancak askeri operasyon kongre izni olmadan başlatılamıyordu.

Trump hükümeti, bugün o kongre iznini almadan operasyonların başlatılmasının önünü açacak kararı aldı.

Bu karardan hemen önce Venezuela'daki konsolosluklar boşaltıldı. Konsoloslukların ülkeyi terk etmesinden hemen sonra, NOTAM yayınlandı.

NOTAM bildirisi

Hükümet, Venezuela'da Güneşler Karteli'ni 'yabancı terör örgütü' ilan etti. Örgütün lideri olarak da Venezuela lideri Nicolas Maduro'yu gösterdi.

ABD yasalarına göre terör örgütlerine karşı verilen savaşlar kongre iznine gerek duymuyor. Bu karar, Trump hükümetinin saldırılarılarının önünü açyor.

Bu esnada Venezuala Başkanı Maduro, "barışa evet" dediği konuşmanın ses kayıtlarıyla yapılan yapay zeka üretimi şarkı eşliğinde, halka sesleniş konuşmasında dans etti.