Bolu’da devam eden soruşturma çerçevesinde tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı kararıyla görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın yerine geçici olarak Tuna Özcan görev yapacak. Özcan’ın görevden uzaklaştırılmasının ardından Bolu Belediye Meclisi Belediye Başkan Vekilini seçmek üzere olağanüstü toplandı. Toplantıda CHP'nin adayı Mehmet Tuna Özcan olurken, AKP grubunun adayı ise Hüseyin Nadi Okur oldu. MHP grubu aday göstermedi Seçimin ilk turunda gerçekleştirilen oylama sonucunda Tuna Özcan 19 oy alarak başkan vekili oldu. NE OLMUŞTU Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, zincir marketlerden tehdit yoluyla rüşvet alarak burs fonu oluşturduğu iddiasıyla 'irtikap' suçlamasından gözaltına alınmış ardından tutuklanmıştı. Tutuklama kararının ardından Bolu Belediye Başkanlığı görevinden geçici olarak uzaklaştırıldı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.