Bolu'da hafriyat kamyonunun çarptığı otomobilin devrilmesi sonucu 6’sı çocuk, 9 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre D-100 kara yolunun Kartalkaya Kavşağı mevkisinde seyir halinde olan Hayati Budak yönetimindeki 14 EU 843 plakalı hafriyat kamyonu, önünde seyreden Kenan Eymez idaresindeki 67 SH 079 plakalı otomobile henüz bilinmeyen bir sebeple arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil devrildi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kazada, otomobil sürücüsü Kenan Eymez ile birlikte otomobildeki 6’sı çocuk, 9 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri hastanede tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

