Trendyol 1. Lig play-off 1. turunda, Uğur Okulları İstanbulspor ile Geosis Boluspor takımları Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşılaştı.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan maçı deplasman ekibi 2-1 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı. Boluspor'a galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Khouma Babacar ve 70'de Florent Hasani'den kaydetti. İstanbulspor'un tek golünü, 49 dakikada Özcan Şahan kaydetti.
Bu sonuçla birlikte adını play-off yarı finaline yazdıran Boluspor, Bandırmaspor ile 19 Mayıs'ta kozlarını paylaşacak. Finale yükselen takım, 29 Mayıs'ta Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.