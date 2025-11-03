Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçe Belediyesi'nin Sayıştay müfettişlerinin denetiminde olduğu ortaya çıktı.

Son dönemde çıkan 'yolsuzluk' iddiaları nedeniyle belediyeye inceleme başlatıldığı belirtilirken Belediye Başkanı Derviş Aynacı imzalı açıklama geldi.

Belediyenin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 'yolsuzluk' iddialarına sert tepki gösterilirken ilgili paylaşımların 'manipülatif' olduğu ifade edildi.

Açıklamada, son günlerde sosyal medya mecralarında yapılan bazı paylaşımlarla Bolvadin Belediyesi hakkında manipülatif söylemler üretildiği ve mevcut denetim sürecinin "Yolsuzluk sebebiyle başlatılan inceleme" şeklinde yansıtılmaya çalışıldığı savunuldu.

Belediyeden yapılan açıklama şöyle:

"Bugün belediyemize yapılan rutin denetim, bazı çevrelerce kasıtlı biçimde "yolsuzluk soruşturması" olarak yansıtılmaya çalışılmıştır. Oysa bu süreç, yalnızca Bolvadin'e değil, tüm belediyelere uygulanan olağan bir denetimdir. Ne yazık ki, üretmek yerine iftirayı siyaset sananlar, bu durumu çarpıtarak kamuoyunu yanıltma çabasına girmiştir. Bu tür manipülasyonlar, Bolvadin halkının ferasetine yapılmış bir hakarettir."