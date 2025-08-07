Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen sahte diploma skandalıyla ilgili her gün yeni bir detay ortaya çıkarken sorumlulardan herhangi bir açıklama da gelmedi. AKP'li yetkililer Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın skandalın sorumlularını görevden alacağını iddia etti. Kabine değişiminde de gözler Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na çevrildi. BTK'da da çok sayıda görevden alma da konuşuluyor.

Gazeteci Hilal Köylü sahte diplomayla ilgili kulislerde konuşulanları aktardı. Köylü, "Halen sorumluluk alan yok. İktidar kulislerinde ısrarla Cumhurbaşkanı Erdoğan sorumlusu olanları bulacağını belirtiyor. Ulaştırma Bakanı'na gözler çevrildi. Oradan beklenen açıklama gelmiyor. CHP BTK Başkanı neden suskun diyor. BTK'da görevden almalar olabilir. Yeni bir Kabine kulisi..." dedi.

Köylü sözlerine şöyle devam etti:

Sahte diplomalı vekillerden de bahsediliyor. CHP bir araştırma önergesi verdi. Hayır denildi.

AKP'li yetkililer bu skandalda sorumluluğu olanları görevden alınacağını belirtiyor.