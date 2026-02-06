Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk’te forma giyen orta saha oyuncusu Artem Bondarenko, Trabzonspor’un kendisiyle ilgilendiğini doğruladı. 23 yaşındaki futbolcu, bordo-mavili kulübün transfer girişimlerinin olduğunu ancak şu ana kadar somut bir anlaşmaya varılamadığını söyledi.

KULÜPLER MASAYA OTURDU AMA ANLAŞMA ÇIKMADI

Bondarenko yaptığı açıklamada, Trabzonspor’un transfer için resmi adım attığını belirterek, “Evet, bir teklif vardı ve kulüpler arasında görüşmeler yapıldı. Ancak taraflar anlaşmaya varamadı” ifadelerini kullandı. Transferin neden sonuçlanmadığına dair detay vermeyen genç oyuncu, sürecin şu an için askıda olduğunu dile getirdi.

TÜRKİYE VE TRABZONSPOR’A ÖZEL SEMPAİ

Türk futbolunu yakından takip ettiğini vurgulayan Bondarenko, Süper Lig’e ve Türk taraftarlara duyduğu hayranlığı da gizlemedi. “Türkiye Süper Ligi’ni dikkatle izliyorum. Türk taraftarların yarattığı atmosfer inanılmaz. Takımlar arasında ise özellikle Trabzonspor’u destekliyorum. Orada oynayan Ukraynalı futbolcular nedeniyle maçlarını sık sık izliyorum” dedi.

TRANSFER GİRİŞİMLERİ BİR YILDIR SÜRÜYOR

Trabzonspor’un Bondarenko ilgisinin yeni olmadığı öğrenildi. Bordo-mavililerin, Ukraynalı orta saha için ilk olarak yaklaşık bir yıl önce devreye girdiği, ancak 2025 kış transfer döneminde bonservis bedelinde anlaşma sağlanamadığı ifade edildi. Yaz döneminde yeniden temas kuran taraflar, bu süreçte de fiyat konusunda uzlaşma sağlayamadı.

7 MİLYON EURO ÖNERİLMİŞTİ

24 yaşındaki 10 numara konusunda Trabzonspor yönetimi daha önce 7 milyon Euro seviyelerine çıkmıştı. Fakat Ukrayna ekibi, kış transferinde Bondarenko'nun yerini dolduramayacağı için rakamda 12 milyon euro'nun altına düşmemişti. Ayrıca Shakhtar'ın hocasının, Sikan ve Zubkov'un ardından bir başka yıldızının da ayrılmasına net bir tavırla karşı çıkması, görüşmeleri tıkamıştı. Fırtına, Bondarenko'yu takibi sürdürüyor. Kulübü ile sözleşmesi 2028'de bitecek yıldızın market değeri 10 milyon euro.