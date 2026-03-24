AKP’li Başkan Fatma Şahin yönetimindeki Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, elektrik borçlarını ödeyebilmek için İller Bankasından 500 milyon TL kredi talep etti. Meclis’te yapılan oylamada çoğunluk krediyi onayladı. Şahin’in daha önce belediyenin kasasından Maarif Vakfı yöneticilerinin 780 bin TL’lik otel faturasını ödediği anlaşılmıştı. Bu arada Şahin’in hafızalara kazınan icraatları arasında Şam’daki Emevi Camii’nin halılarını yenilemiş, sonrasında da çareyi belediye taşınmazlarını yok pahasına satmakta bulmuştu. AKP’li Şahin, geçmişte e pazarlık usulüyle yürüttüğü milyonluk ihalelerle haberlere konu olmuştu.

CHP’LİLERDEN İTİRAZ

Meclis’te kredi alınması ile ilgili yapılan oylamada CHP’li meclis üyelerinin ret oyuna karşılık karar oy çokluğuyla kabul edildi. 500 milyon TL’lik kredi, çme suyu altyapısının enerji ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Belediyenin mali yükümlülüklerini yerine getirememesi halinde İller Bankası ve Maliye Bakanlığı garantör olacak.

CHP’li Uğur Kalkan, “Su faturaları neden her geçen gün artıyor? Belediye sadece arsaları ipotek etmiyor, İller Bankası ve Maliye’den gelecek tüm payları bankalara rehin veriyor. Kanunen dokunulmaması gereken hizmet payları bile bankalara gidiyor. Kasada nakit kalmayınca, halkın ödediği su paraları enerjiye değil, faizlere gidiyor” dedi.