OnlyFans içerik üreticisi Bonnie Blue’nun, 7 Şubat’ta Birleşik Krallık’ta düzenlenen özel bir etkinlikte yaklaşık 400 erkekle birlikte olduğu iddia edildi.

26 yaşındaki Blue’nun organizasyonu “dünya rekoru” denemesi olarak tanıttığı etkinlik sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Etkinliğin, Londra yakınlarında Lord Davenport’a ait bir malikânede gerçekleştirildiği öne sürüldü. Katılımcıların saatlerce sıra beklediği, bazı kişilerin yedi saate kadar beklemek zorunda kaldığı ileri sürüldü.

Blue’nun ekibi, bu denemenin 2004 yılında Ariana Jollee tarafından ortaya atılan 65 kişilik önceki iddiayı geride bıraktığını savundu.

Blue daha önce de 2025 yılında 12 saat içinde binden fazla erkekle birlikte olduğunu iddia ederek gündeme gelmişti.

Söz konusu açıklamalar, sosyal medyada ve sağlık çevrelerinde cinsel sağlık ve güvenli davranış konularında eleştirilere neden olmuştu...