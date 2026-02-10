Kariyeri boyunca Liverpool, Manchester City ve Chelsea gibi Premier League devlerinde oynayan İngiliz yıldız futbolcu Raheem Sterling, 2025-26 sezonu kış döneminde hiçbir takımla anlaşamadı ve 31 yaşında kulüpsüz kaldı.

Liverpool altyapısında yetişen Sterling, 2015 yılında 64 milyon Euro bonservis bedeliyle Manchester City'ye transfer oldu. Manchester City'de 7 yıl forma giydikten sonra 56 milyon Euro karşılığında 2022 yılında Chelsea'nin yolunu tuttu. Chelsea'de beklenen forma şansını bulamayan yıldız futbolcu, Arsenal'e kiralandı. Sezon başında Arsenal'den Chelsea'ye geri dönen 31 yaşındaki kanat oyuncusunun devre arasında sözleşmesi feshedildi.

SAMSUNSPOR'UN TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİ

Kulüpsüz kaldıktan sonra Süper Lig ekibi Samsunspor'un teklif yaptığı Sterling, Türkiye'ye gelmek istemediği için transfer gerçekleşmedi. Başka kulüplerden teklif alamayan yıldız futbolcu, kulüp bulamadı. Samsunspor, transfer süreci ile ilgili yaptığı açıklamada "Raheem Sterling transferiyle ilgili bir çalışma vardı, bununla ilgili bayağı bir yol alındı. Yani anlaşmaya doğru gidilirken daha sonra futbolcunun Türkiye'ye gelmek istememesi yüzünden transfer bozuldu" ifadelerini kullanmıştı.

Kariyerinde 396 Premier Lig maçına çıkan Sterling'in 123 gole ve 75 asiste imza atmıştı. İngiltere Milli Takımı formasını da 82 kez terleten Sterling'in 20 golü bulunuyor.

Sterling, 2022 Dünya Kupası'nda da İngiltere Milli Takımı'nda görev almış ve İran ile oynanan grup maçında 1 gol, 1 asistlik performans sergilemişti. Sterling turnuvada 3 maçta 140 dakika süre almıştı.