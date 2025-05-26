İYİ Parti ile MHP arasındaki açılım kavgası sertleşmeye başladı. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Karabük’teki temasları sırasında, “Ben teröristsiz Türkiye istiyorum” dedi.

“HEPSİ ÖCALAN’IN TALEBİ”

MHP lideri Devlet Bahçeli’ye yönelik eleştirilerde bulunan Dervişoğlu, şunları söyledi:

“Bugün önümüze gelen taleplerin tamamına yakını Öcalan’ın talepleridir. Öcalan gelsin Meclis’te konuşsun diyen, sivil anayasa diyen, 100 kişilik komisyon diyen Bahçeli. Büyük Ortadoğu Projesi’nin (BOP) eş başkanı olarak yalnızca Erdoğan’ı zannediyordum. Meğer bu projenin bir de sekreteryası varmış.” MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ise Dervişoğlu’na sosyal medyadan yanıt verdi: “Seni tarih, maşeri ve milliyetçi vicdan affetmeyecek, koltuk ve menfaat sevdalısı…. Liderimizin elini öpmek için sıraya gireceğin günler çok uzak değil, ancak heveslerin beyhude, bu defa senin dümenci siyasetine itibar edecek hiç kimse olmayacak…”