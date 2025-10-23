'Veliaht'ta 'Zafer Karslı' karakterine hayat veren oyuncu Bora Akkaş, Şubat 2023'te hayatını Oben Alkan ile birleştirmiş ve aynı yıl dünyaya gelen kızları Suzan ile baba olmanın sevincini yaşamıştı.

Suzan'ın yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

Oben Alkan, Instagram'da yaptığı paylaşımda zatürre olan kızları Suzan'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Alkan "Arayan, soran, dua eden, kalbi bizimle olan herkese binlerce teşekkürler. Biz iyiyiz. Hâlâ yoğun bakımdayız. 'Yarın çıkar' diye diye dördüncü geceye geldik ama yarın normal odaya alıyorlar" ifadelerini kullandı.