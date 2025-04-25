UEFA Gençlik Ligi yarı final karşılaşmasında Avusturya temsilcisi Salzburg'u 2-1 yenen Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı'nda galibiyet golünü atan Boran Başkan, "(Barcelona) İki bordo mavi kapışıp tüm dünyaya hangi bordo mavinin daha büyük olduğunu göstereceğiz inşallah" dedi.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan genç oyuncu, son dakika golünü atarak galibiyeti getirdiği için çok mutlu olduğu söyledi.

Takım arkadaşlarını ve teknik ekibi tebrik eden Boran Başkan, "İnşallah kupayı alacağız şehrimize, ülkemize armağan edeceğiz. Bizleri destekliyorlar. Biz yanımızda, kalbimizde hissediyoruz onları, bizi desteklemeyi bırakmasınlar. Biz inşallah bu kupayı getireceğiz. Tüm takım arkadaşlarım ve şehir olarak buna inanıyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerinden ötürü teşekkür eden Boran, "Buradan ona sonsuz şükranlarımızı iletiyorum. Sayın başkanımız Ertuğrul Doğan, yönetim kurulumuz olsun hepsi bizi destekliyorlar. Tüm buradan herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Boran Başkan, Türkiye A Milli Futbol Teknik Direktörü Montella'nın tribünde olmasından ötürü mutluluk duyduklarını belirterek, "O da geldi izledi bizi daha ayrı bir tutku, daha hırs oldu. Neden olmasın sonuçta burada hepimizin hedefi A Milli Takım. Oynadığımız seviye kolay bir seviye değil çok zor bir seviye. Tüm dünya takımlarıyla oynuyoruz. İnşallah hepimiz birer birer A Milli Takım formasını terletmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Final karşılaşmasında Barcelona'yı rakip olarak istediklerinin de altını çizen orta saha oyuncusu, "İki bordo mavi kapışıp tüm dünyaya hangi bordo mavinin daha büyük olduğunu göstereceğiz inşallah." dedi.

Takımının ilk golünü kaydeden Yiğit Kemal Turan ise kendilerini desteklemek için maça gelen taraftarlara teşekkür etti.

Maçı kendi sahalarında oynamış gibi hissettiklerini aktaran Yiğit Kemal, "Gerçekten Akyazı'da oynuyormuş gibiydik. Gerçekten onun gazıyla bu maçı kazandık diyebilirim. İlk golü ben attım, son golü de Boran'ın süslemesi çok güzel oldu diyebilirim. Maçla ilgili Boran'la dün konuşmuştuk birer tane atsak, biz kazansak diye. Gerçekten de düşündüğümüz gibi oldu, maçtan önce imgelemiştik." şeklinde konuştu.