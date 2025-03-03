Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) 21 Şubat 2025 tarihli verileri, vatandaşın borç yükünün hızla arttığını ortaya koydu. Tüketici kredileri ve bireysel kredi kartı borçları, geçen yılın aynı dönemine göre 530 milyar TL artışla rekor seviyeye ulaşırken, yılın ilk iki ayında takibe düşen kredi miktarı 328 milyar TL’yi geçti.

BDDK’nın yayımladığı haftalık rapora göre, 2024’ün şubat ayından 2025’in şubat ayına kadar geçen sürede tüketici kredileri 2 trilyon 92 milyar TL’ye yükseldi. Bireysel kredi kartı borçları ise 1 trilyon 875 milyar TL olarak kaydedildi. 2024’ün aynı döneminde 1 trilyon 562 milyar TL olan tüketici kredileri, son bir yılda 530 milyar 828 milyon TL artış gösterdi.

Vatandaşın en büyük borç yükünü ihtiyaç kredileri oluşturdu. Tüketici kredilerinin 1 trilyon 492 milyar TL’si ihtiyaç kredilerinden oluşurken, konut kredileri 531 milyar TL ile ikinci sırada yer aldı. Yılbaşından bu yana tüketici kredilerinde toplam 73 milyar TL’lik artış kaydedildi.

Borç yükündeki bu artış, yasal takibe düşen kredi miktarlarına da yansıdı. 21 Şubat itibarıyla bankaların tahsil edemediği ve takibe alınan borç miktarı 328 milyar 754 milyon TL’ye ulaştı. Batık krediler içinde tüketici kredileri 69 milyar TL’yi aşarken, bireysel kredi kartlarında takipteki borç 68 milyar 902 milyon TL oldu.

Vatandaşın artan borç yükü, ekonomik sıkıntıları derinleştirirken, kredi ve kart borçlarını ödemekte zorlananların sayısı da hızla yükseliyor.