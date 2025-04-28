Ekonomist Mahfi Eğilmez, kaleme aldığı son yazısında Türkiye’nin borçla kurduğu yakın ilişkiyi kaleme aldı.

Dünyada olduğu gibi Türkiye’nin de borçla büyüdüğünü söyleyen Eğilmez, şöyle devam etti:

ÖZELE GEÇTİ

“Ne var ki Türkiye artık borçlanarak büyümenin sınırına gelip dayanmış durumda. Artık alınan borçlar yeni bir kaynak girişi sağlamak yerine eski borçların kapatılmasında kullanılıyor. Bir süre sonra eski borçların kapatılmasına da yetmeyecek. ”Türkiye’de kamu kesimin borç sorununu özel sektöre devrettiğini ifade eden Eğilmez, borç yiğidin kamçısıdır atasözünü de yazısında sorguladı. Eğilmez şu değerlendirmede bulundu: “Borçlanmayı olumlu bir şeymiş gibi göstermek pek doğru bir şey olmasa gerek. Belki ‘borç yiyen kesesinden yer’ atasözüne daha fazla itibar etmek gerekir. Büyümek iyidir ama büyürken ne pahasına olursa olsun büyümek yerine sağlıklı büyümeye yönelmek en doğrusudur.”