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BORÇKA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın:
T.C.
BORÇKA
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2021/407
 
T.C. BORÇKA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
TESCİL HARİCİ BIRAKILAN
TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Artvin-Borçka
MEVKİİ : Artvin ili Borçka ilçesi Atanoğlu köyü
PAFTA NO : -
ADA NO : 125
PARSEL NO : 1
VASFI Borçka ilçesi Atanoğlu Köyü Çakmakçılar Mevkii 125 ada 1parsel sayılı taşınmaz ev ve fındık bahçesi.
YÜZÖLÇÜMÜ : 2074,94 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI Maliye Hazinesi,
 
TESCİL TALEBİNDE BULUNAN
DAVACININ ADI : Elif BENLİCE, Hatice KURTULUŞ, Fuat ATAN, Elmas AKIN, Hülya ÖZ, Aslan ATAN, Ayla KESKİN, Avni ATAN, Tsitsino ATAN
TESCİL TALEBİNDE BULUNNANIN
DİLEKÇE ÖZETİ Tescil talebinde bulunan davacılar yukarıda niteliği yazılı taşınmazın tescili için davacı tarafından mahkememizin 2021/407 Esas sayısında dava açılmıştır.
TMK'nun 713/5'inci maddesi uyarınca ilan olunur.
#ilangovtr Basın no ILN02229380