BORÇKA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C.
BORÇKA
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
BORÇKA
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2021/407
T.C. BORÇKA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
TESCİL HARİCİ BIRAKILAN
TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Artvin-Borçka
MEVKİİ : Artvin ili Borçka ilçesi Atanoğlu köyü
PAFTA NO : -
ADA NO : 125
PARSEL NO : 1
VASFI : Borçka ilçesi Atanoğlu Köyü Çakmakçılar Mevkii 125 ada 1parsel sayılı taşınmaz ev ve fındık bahçesi.
YÜZÖLÇÜMÜ : 2074,94 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : Maliye Hazinesi,
TESCİL HARİCİ BIRAKILAN
TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Artvin-Borçka
MEVKİİ : Artvin ili Borçka ilçesi Atanoğlu köyü
PAFTA NO : -
ADA NO : 125
PARSEL NO : 1
VASFI : Borçka ilçesi Atanoğlu Köyü Çakmakçılar Mevkii 125 ada 1parsel sayılı taşınmaz ev ve fındık bahçesi.
YÜZÖLÇÜMÜ : 2074,94 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : Maliye Hazinesi,
TESCİL TALEBİNDE BULUNAN
DAVACININ ADI : Elif BENLİCE, Hatice KURTULUŞ, Fuat ATAN, Elmas AKIN, Hülya ÖZ, Aslan ATAN, Ayla KESKİN, Avni ATAN, Tsitsino ATAN
TESCİL TALEBİNDE BULUNNANIN
DİLEKÇE ÖZETİ : Tescil talebinde bulunan davacılar yukarıda niteliği yazılı taşınmazın tescili için davacı tarafından mahkememizin 2021/407 Esas sayısında dava açılmıştır.
TMK'nun 713/5'inci maddesi uyarınca ilan olunur.
DAVACININ ADI : Elif BENLİCE, Hatice KURTULUŞ, Fuat ATAN, Elmas AKIN, Hülya ÖZ, Aslan ATAN, Ayla KESKİN, Avni ATAN, Tsitsino ATAN
TESCİL TALEBİNDE BULUNNANIN
DİLEKÇE ÖZETİ : Tescil talebinde bulunan davacılar yukarıda niteliği yazılı taşınmazın tescili için davacı tarafından mahkememizin 2021/407 Esas sayısında dava açılmıştır.
TMK'nun 713/5'inci maddesi uyarınca ilan olunur.
#ilangovtr Basın no ILN02229380