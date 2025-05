BORÇKA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

BORÇKA

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2021/407

T.C. BORÇKA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

TESCİL HARİCİ BIRAKILAN

TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Artvin-Borçka

MEVKİİ : Artvin ili Borçka ilçesi Atanoğlu köyü

PAFTA NO : -

ADA NO : 125

PARSEL NO : 1

VASFI : Borçka ilçesi Atanoğlu Köyü Çakmakçılar Mevkii 125 ada 1parsel sayılı taşınmaz ev ve fındık bahçesi.

YÜZÖLÇÜMÜ : 2074,94 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : Maliye Hazinesi,

TESCİL TALEBİNDE BULUNAN

DAVACININ ADI : Elif BENLİCE, Hatice KURTULUŞ, Fuat ATAN, Elmas AKIN, Hülya ÖZ, Aslan ATAN, Ayla KESKİN, Avni ATAN, Tsitsino ATAN

TESCİL TALEBİNDE BULUNNANIN

DİLEKÇE ÖZETİ : Tescil talebinde bulunan davacılar yukarıda niteliği yazılı taşınmazın tescili için davacı tarafından mahkememizin 2021/407 Esas sayısında dava açılmıştır.

TMK'nun 713/5'inci maddesi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02229380