Bağ-Kur kapsamında sigortalı olup prim borcu nedeniyle sağlık hizmetlerinden yararlanamama riski bulunan vatandaşlar için önemli bir düzenleme hayata geçirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararla, borçlu Bağ-Kurluların sağlık güvencesi devam edecek.

Resmi Gazete’de yer alan karara göre, 60 günden fazla prim borcu bulunan Bağ-Kur sigortalıları ile bu kişilerin bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri, sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edecek. Uygulama kapsamında söz konusu hak, 31 Aralık 2026 tarihine kadar geçerli olacak.