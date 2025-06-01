3.6 milyar lira ile Türkiye’nin en borçlu belediyelerinden Konya Büyükşehir Belediyesi, bu yılın ilk 5 ayında organizasyonlara 437 milyon 979 lira harcadı. Belediye 2024’te de organizasyonlara 570 milyon lira harcadı. Belediyenin 2024 yılı giderleri 24 milyar liraya ulaşırken, bunun 1 milyar 142 milyon TL’si personel maaşlarına ayrıldı. 2 milyar 483 milyon 852 bin 244 TL ise faiz ödemelerine gitti.

ETLİ EKMEĞE 13 MİLYON

Belediye 2025’in ilk 5 ayında gerçekleştirdiği ihalelerde 19 organizasyon için 437 milyon 979 lira ödedi. Bu organizasyonlardan bazıları olan İngiltere-Londra’da gerçekleştirilen eğitim için 2 milyon 461 bin lira, festival ve organizasyonlar için 64 milyon 588 bin lira, taziye ve organizasyonlar için etli ekmek ve su böreğine 13 milyon 450 bin lira harcandı.