Dev bütçesi ile sık sık tartışmalara konu olan Diyanet İşleri Başkanlığı, Ordu’da 110 kuş türünün yaşadığı Melet Irmağı kenarında ‘Dini İhtisas Merkezi’ kuruyor. Merkezin masrafını ise 3 milyar lira borcu olan AKP’li Ordu Belediyesi üstleniyor. Geçen hafta görevi sona eren Ordu’lu Başkan Ali Erbaş döneminde alınan karar uygulamaya konuldu. 748 milyon 115 bin liraya mal olacak merkezin yapımı personel maaşını ödemekte zorlanan, mezar tahtasını bile kredi ile alan ve 3 milyar lira da borcu olan AKP’li Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.

FATURA VATANDAŞA

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, eski Enerji Bakanı Hilmi Güler’in başkanı olduğu belediyenin, 130 milyar lira bütçesi olan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, ‘Diyanet Akademisi Dini Yüksek İhtisas Merkezi’ projesi için sözleşme imzaladığını ve projeye para aktaracağını söyledi. Torun SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada “Bir iddiaya göre de Ali Erbaş giderayak merkezin yapım maliyetini Diyanet’e aktarmış. Sözleşmeye göre maliyeti belediye karşılayacak ama yapıldığı söylenen protokol ile Diyanet mi yükümlülük aldı, tam olarak belli değil. Sonuçta fatura vatandaşa çıkacak “ diye konuştu.

Diyanet’in eğitim merkezi deniz kenarında yapılacak.

SUYU OLMAYAN İLÇELERİ VAR

Ordu’da suyu olmayan ilçelerin olduğunu hatırlatan CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, “Kokudan yaşanmaz hale gelen mahalleler, asfaltsız yollar var. Personel maaşlarını ödeyemeyen, binalarını satışa çıkaran belediye, halkın öncelikli sorunlarını çözmek yerine Diyanet’e bütçe aktarıyor” dedi.