Dünyaca ünlü uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin makroekonomik görünümündeki iyileşmeye paralel olarak 9 büyükşehir belediyesi için kritik bir karara imza attı.

Kuruluş; Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Konya, Manisa, Mersin ve Muğla büyükşehir belediyelerinin kredi notu görünümlerini “stabil”den “pozitif”e yükseltti.

TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTU YANSIDI

Fitch, belediyelerin uzun vadeli yabancı ve yerel para cinsi kredi notlarını ise mevcut ‘BB-’ seviyesinde korudu. Yapılan açıklamada, belediyelerin not görünümlerindeki bu yukarı yönlü revizyonun, Türkiye’nin ülke kredi notu görünümünün kısa süre önce “pozitif”e yükseltilmesinin doğrudan bir yansıması olduğu belirtildi.

DEĞERLENDİRME ERKEN GELDİ

Normal şartlarda belirli bir takvim çerçevesinde yapılan değerlendirmeler, bu kez finansal tablodaki kayda değer iyileşme nedeniyle erkene çekildi. Fitch, Türkiye’nin iyileşen makroekonomik görünümünün yerel yönetimlerin finansal profilleri üzerinde anlamlı bir destek yarattığını vurgulayarak, planlanan inceleme tarihlerini beklemeden "takvim dışı" bir güncelleme yapıldığını bildirdi.

Fitch'in not görünümünü iyileştirdiği bu belediyelerden bazısı, aynı zamanda Türkiye'nin en yüksek borçlu belediyeleri listesinde üst sıralarda yer almıştı.