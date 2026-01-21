Meclis’ten 2025’in sonuna doğru geçen yasa 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girdi. SGK Kanunu’nda yapılan değişiklikle kuruma borcu olanların artık maaşından kesinti yapılacak.

Yeni yasayla SGK’ye borcu olan ve SGK’den aylık alan kişilerin aylıklarından kesinti yapılması uygulanmaya başlandı. Bu düzenlemeye göre 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.

SGK’ye borcu bulunan kişilerin aylıklarından artık yüzde 25’i geçmemek üzere otomatik kesinti yapılacak. Prim, genel sağlık sigortası borçları ve idari para cezaları aylıklardan tahsil edilecek. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar SGK tarafından belirlenecek. SGK’den “emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı” alınabiliyor. Dolayısıyla yasa milyonlarca yurttaşı ilgilendiriyor.

BU ÖDEMELERDEN KİMLER FAYDALANIYOR

Resmi adıyla ölüm aylığı olan dul ve yetim aylıkları, vefat eden sigortalının eş ve çocuklarına belirli oranlarda ödeniyor. Aylığı çocuklarıyla paylaşan eşler yüzde 50, çocuklarla paylaşmayan eşler yüzde 75 oranında ödeme alıyor. Kadın ve erkek çocuklar için hak sahipliği; yaş, öğrenim durumu, sigortalılık ve evlilik gibi kriterlere göre değişiyor. Bazı durumlarda ölenin anne ve babası da bu aylıklardan yararlanabiliyor.

Ölüm aylığı bağlananların büyük bölümünde tek gelir bu ödemelerden oluşuyor. Sigorta primlerinin eksik ya da düşük yatırıldığı hallerde aylık tutarlar da düşük seviyelerde kalıyor.

En düşük aylıklar belirlendi

Yeni düzenlemeye göre ölüm aylıklarında en düşük ödemeler şöyle olacak:

Yüzde 25 hisse oranında dul ve yetim aylığı: 5 bin lira

Yüzde 50 hisse oranında aylık: 10 bin lira

Yüzde 75 hisse oranında aylık: 15 bin lira

Kesinti uygulanacak

Düzenleme kapsamında, ölen ebeveynden yüzde 25 hisseyle 5 bin lira aylık alan bir evladın maaşından, SGK prim borçları nedeniyle aylık 1.250 lira kesinti yapılabilecek. Bu durumda yetim aylığı 3.750 liraya düşecek.

Yüzde 75 oranında en düşük seviyeden dul aylığı alan, çocuksuz bir eşin maaşından ise 3.750 lira haczedilebilecek. Kesinti sonrası ödenecek tutar 11 bin 250 lira olacak.