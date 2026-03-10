AKP'li Arnavutköy Belediyesi, geçtiğimiz hafta yapılan mart ayı meclis oturumunda malik ve hissedarı olduğu 9 adet taşınmazı borcuna karşılık hazineye devretti. Sert tartışmaların yaşandığı meclis oturumunda hazineye devredilen taşınmazlar şunlar; Deliklikaya Merkez Cami, Tayakadın Merkezi Cami, Vefa Aile Sağlık Merkezi ile Şakayık Parkı.

İKİ İHALEYE 153 MİLYON!

Arnavutköy Belediyesi'nin sosyal medyada dikkat çeken ramazan etkinliklerinin bütçesi ortaya çıktı.

Medyaradar'ın haberine göre; Belediyenin 23 Şubat 2026 tarihinde imzalanan ''2026 Yılı Ramazan Ayı Etkinlikleri Organizasyon Hizmet Alımı İşi'' ihalesine 87 milyon 342 bin TL ve 2 Mart 2026'da imzalanan ''2026 Yılı İftar Organizasyonu Hizmet Alımı İşi'' ihalesinin ise 65 milyon 885 bin TL harcayacak. İki ihale de belediye iştiraki olan Artur Arnavutköy Belediye İnşaat Yatırım AŞ ile yapıldı.

87 milyon 342 bin TL'lik ihale kapsamında satın alınacak hizmetler adeta dudak uçuklatacak cinsten: Arnavutköy ilçesinde bulunan tüm okullarda 30 gün boyunca ramazan etkinliği, 300 bin şerbet, 100 bin Osmanlı macunu, 100 bin pamuk şekeri, 120 bin patlamış mısır, 100 bin balon, 60 bin ramazan süsleme seti, ailelere yönelik 25 bin adet hediye seti, 50 bin adet hurma, 30 bin adet çocuk imsakiyesi, 30 bin adet broşür, 10 farklı yerde fotoğraf çekim alanı, 6700 metre saçaklı LED, 3000 metre eklemeli LED, bin adet ağaç feneri, 10 bin adet çocuk ramazan boyama kitabı..

ETLER KEMİKSİZ OLACAK!

Arnavutköy Belediyesi'nin ikinci ramazan etkinlik ihalesi kapsamında satın alınacak hizmetler ise şunlar: 5 bin adet sahur ikramı: 30 bin adet A Tipi yemek, 100 bin adet B Tipi yemek dağıtılacak. İftar organizasyon yemeklerinde pişirilecek etler 120 gram ve kemiksiz olma şartı konuldu. Ramazan ayı boyunca 30 bin adet iftariyelik ve 30 bin adet çay dağıtılacak.

AKP’li Arnavutköy Belediyesi Başkanı Mustafa Candaroğlu Şubat ayında kendi fotoğrafının yer aldığı yapbozu vatandaşa dağıttığı için gündem olmuştu.

MUSTAFA CANDAROĞLU KİMDİR?

Mustafa Candaroğlu, 5 Aralık 1984’te İstanbul Arnavutköy’de doğdu. Siyasi yaşamına genç yaşta AKP

içinde başlayan Candaroğlu, ilçede çeşitli kademelerde görev alarak 2018 ve 2020 yıllarında AKP Arnavutköy İlçe

Başkanlığı’na seçildi.

31 Mart 2023 yerel seçimlerde Arnavutköy Belediye Başkanı seçilen Candaroğlu, evli ve 3 çocuk babası.

Candaroğlu, eğitimini İç Mimarlık alanında tamamladı ve sivil toplum kuruluşlarında çeşitli roller üstlendi.