Kara, Deniz ve Hava kuvvetlerinde görev yapan ve gönüllülük esasına göre Özel Kuvvetler Komutanlığı'na başvuran profesyonel askerler, 47 haftalık kursları başarı ile tamamladıktan sonra göreve başlıyor. Ancak eğitimler ve tekamüller, görev boyunca devam ediyor. Genelkurmay Başkanlığı'na doğrudan bağlı olan TSK'nın seçkin birliği Özel Kuvvetler Komutanlığı, terörle mücadelenin yanı sıra, koruma faaliyetlerinin yürütülmesine de hem personel hem de eğitim desteği sağlıyor. Korunan kişinin güvenliğini sağlayarak, saygınlığına zarar verecek durumları engelleyip, faaliyetlerin aksatılmadan yürütülmesi için gerekli tüm tedbirleri almaya çalışan bordo bereliler, kusursuz bir koruma görevine imza atıyor.

EĞİTİMLERDE YERLİ VE MİLLİ SİLAHLAR KULLANILIYOR

Bordo berelilerin zorlu eğitimlerden geçtiği Özel Kuvvetler Komutanlığı, kapılarını DHA'ya açtı. Yerli ve milli silahların kullanıldığı koruma eğitimlerinde, bordo bereliler, TSK'nın üst komuta kademesini her türlü faaliyetinde korumaya hazırlanıyor. Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın bulunduğu yerleşkenin nizamiye girişinde 'Durum ve şartlar ne olursa olsun teslim olmak, esarete düşmek düşünülemez. Şehadet esastır' ve 'ülkem, bayrağım, onurum' mesajına yer veriliyor. Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda koruma eğitimlerinde koruma taktik ve teknikleri hakkında eğitim veriliyor. Koruma görevleri, algısı ve durumsal farkındalığı yüksek personele veriliyor.

PERSONELİN KAS HAFIZASI GELİŞTİRİLİYOR

Koruma eğitimlerinde kas hafızasını kazandırmaya yönelik ve reflekslerin geliştirilmesi için yapılan parkurlarda; özel kuvvetler personeli yoğun ve sürekli pratik yaparak reflekslerini geliştiriyor. Personel, belirli hareketleri sürekli tekrarlayıp hedef tespit ve çabuk atış refleksi kazanıyor. Kas hafızası gelişen personel, daha sonra gerçek mühimmatla atış faaliyetlerine başlayabiliyor.

HER TÜRLÜ SENARYOYA GÖRE EĞİTİM

Ardından yaya ve araçlı koruma görevi senaryolarının canlandırıldığı yerleşim yerlerinde senaryo gereği araçlı ve yaya koruma eğitimleri uygulamalı icra ediliyor. Genellikle yüksek riskli ve azami dikkat gerektiren yerleşim yeri koruma görevi için bordo bereliler özel ve stratejik bir eğitim alıyor. Bordo bereliler, yerleşim yeri koruma görevinde sivilleri rahatsız etmeden, yüksek bir sabır ve disiplini esas alıyor. Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda her türlü senaryo göz önünde bulundurularak eğitimler veriliyor.

'TEHDİTLERE ÇOK KISA SÜREDE TEPKİ GÖSTERMELİLER'

Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görev yapan koruma öğretmeni, TSK komuta kademesinin koruma hizmetlerinin yürütülmesinde Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın personel ve koruma eğitimi desteği sağladığını belirterek, "Özel Kuvvetler Okul Komutanlığı aktif olarak koruma görevi icra etmiş öğretmenlerin tecrübeleriyle diğer branşlarda edindiği teknik ve taktik yetenekleri sentezleyerek koruma eğitimini en üst seviyeye taşımaktadır. Bu durum yabancı ülkelerin iş birliği ve koruma eğitim taleplerini de arttırmakta olup, misafir askeri personele de koruma eğitim desteği sağlanmaktadır" dedi.

'YAŞANMASI MUHTEMEL DURUMLARI SENARYOLAŞTIRIYORUZ'

Koruma öğretmeni, kas hafızası çalışmalarının ardından yaya ve araçlı koruma eğitimlerinin başlandığını söyleyerek, "Bu eğitimlerle beraber eş zamanlı olarak koruma atışlarını da atış parkurlarında icra ediyoruz. Eğitimlerin gerçekçi olması maksadıyla yaşanması muhtemel durumları senaryolaştırıyoruz. Bir grup eğitimi icra ederken, diğer grup ise çeşitli durumlar oluşturarak karşı koyma faaliyeti yürütüyor ve ardından uygulama eğitimlerine geçiyoruz" ifadelerini kullandı.

'GÖREVİ KONTROLLÜ VE SESSİZ İCRA ETMEK ÖNEMLİ'

Koruma öğretmeni, koruma kursunun en önemli safhalarından birinin yakın dövüş safhası olduğunu vurgulayarak, "Sonuçta yakın koruma personelinin önce kendini en iyi şekilde koruması lazım ki VIP kişiyi de koruyabilsin. Tabii bu genel hatlarıyla çok kompleks bir eğitim. Çünkü birçok dövüş branşının burada birleşip koruma üzerine entegre edilmesi gerekiyor. Kameraların ve insanların VIP kişiyi izlediği bir ortamda bunu mümkün olduğu kadar kontrollü, sessiz, en az risk alarak ve mümkün olduğu kadar aktif icra etmek çok önemli" ifadelerini kullandı.