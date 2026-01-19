Trabzonspor'un prensipte anlaşma sağladığı 22 yaşındaki sol bek Mathias Lovik, Trabzon'a geldi. Norveçli futbolcu, Trabzon Havalimanı'nda bordo-mavili taraftarlarca karşılandı. Lovik, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu, oynamayı ve taraftarla buluşmayı dört gözle beklediğini söyledi. Pandemi döneminde Molde takımı ile Trabzon'a geldiğini anımsatan Lovik, "Bildiğiniz gibi koronavirüs zamanında stat yarı kapasiteyle çalışıyordu. O zaman 20 bin kişi vardı ama şu anda biliyorum ki 40 bin kişi olacak. Dolayısıyla dört gözle bekliyorum ben de bu süreyi. Çok heyecanlı ve çok mutluyum." dedi.

Lovik, transfer sürecinde bordo-mavili takımın beklentileriyle ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını anlatarak, "Bana planlarından, beklentilerinden, neler istediklerinden bahsettiler. Benim de gayet hoşuma giden bir proje oldu. Bir an önce başlayabilmek için sabırsızlanıyorum. Umuyorum, beraber güzel işler başaracağız." diye konuştu.

Trabzonspor'a transferi gündemde olan isimlerden Daniel Karlsbakk ile arkadaş olduğunun hatırlatılması üzerine ise Lovik, şunları kaydetti:

"En iyi arkadaşlarımdan biri kendisi, umuyorum beraber oynarız ama futbol bu. Ne olacağını asla bilemezsiniz. Bazen beklemediğiniz şeylerde oluyor tabi ki. Onunla beraber oynamak düşündüğümüz bir rüyanın gerçekleşmesi olur. Umuyorum gerçekleşir ama futbol bu, belli olmaz."

Lovik, daha önce Türk takımlarından Galatasaray'a karşı oynadığını belirterek, "Trabzonspor'a karşı bir maç vardı ama ben oynamamıştım. Taraftarın ne kadar tutkulu olduğunu görünce benimde tüylerim diken diken olmuştu açıkçası. Cuma günü yeni bir maç var. Dolu bir stadyumda oynamak için sabırsızlanıyorum." dedi.