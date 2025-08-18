Aydın’ın Nazilli ilçesinde, Hüseyin Derin, boşanma aşamasında olduğu eşinin çalıştığı börekçi dükkanına giderek, Burcu Derin’in karşısına çıktı. Derin, panikle kaçıp yan tarafta bulunan tuhafiyeye sığındı ve yardım istedi. Peşinden giden Hüseyin Derin, tabancasını çıkararak 5 el ateş etti.
Mermilerin isabet ettiği Burcu Derin, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenaze otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.