İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan KYK Kız Yurdu’nda, akşam saatlerinde yaşanan su baskını öğrencileri mağdur etti. Edinilen bilgilere göre olay, A Blok’un 8. katında meydana geldi.

Öğrencilerin aktardığına göre, borulardan taşan su kısa sürede tüm kata yayıldı. Koridorlar ve odalar sular altında kalırken, öğrencilerin kişisel eşyaları da zarar gördü.

KORİDORLAR KULLANILMAZ HALE GELDİ

Su baskını sonrası katın büyük bölümünün kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Öğrenciler, duruma tepki göstererek uzun süre yurt yönetiminden yardım beklediklerini, ancak müdahale gecikince katı kendi imkanlarıyla temizlemek zorunda kaldıklarını ifade etti.

ÖĞRENCİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Bazı öğrenciler, sosyal medyada paylaştıkları fotoğraf ve videolarla yaşanan duruma tepki gösterdi. Eşyalarının zarar gördüğünü belirten öğrenciler, yurt yönetiminden kalıcı çözüm talep etti.

Su baskınının nedeni henüz netlik kazanmazken, yurtta inceleme başlatıldığı öğrenildi.