Borsa İstanbul 30 Aralık 2025'ten bu yana sert yükselişler yaşıyor. 30 Aralık'ta 11 bin 124 puandan tepki alımı başlatan borsa, rekor üstüne rekor kırdı. 30 Aralık'tan bu yana yüzde 11'den fazla değerlendi. Haftanın ikinci işlem gününe Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,05 artışla 12 bin 261,38 puandan başladı. Endeks günün ikinci yarısında kazanımlarını artırarak 12 bin 395,87 puanla yeni zirvesini gördü. BIST 100 endeksi yüzde 1 civarında artıda seyrediyor. Bankacılık endeksinde de yüzde 1,2 artış görülüyor. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bağımsızlığına yönelik endişeler ve jeopolitik gerilimlere rağmen teknoloji ve savunma şirketi hisselerindeki yükselişlerin etkisiyle karışık seyrediyor.

