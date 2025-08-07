Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günlerdir beklenen 11 bin puan sınırı aşıldı. Borsada pazartesi günü açıklanan enflasyon verilerinin piyasa beklentisinin altında kalması ve faiz indirimi ihtimalinin artmasıyla başlayan yükseliş trendi etkisini sürdürüyor.
Enflasyon verileri sonrasında 10 bin 750 puan direncini aşan ve yükseliş trendine giren Borsa İstanbul'da bugün BIST 100 endeksi 1 senenin ardından 11 bin 27 puana yükseldi. Güne yüzde 0,36 yükselişle 10.940,60 puandan başlayan endeks ilk yarıda 11.027,82 puana kadar çıktı.
Saat 13.07 itibarıyla BIST 100 endeksi yüzde 1'den fazla yükselişle 11 bin 06 puandan hareket ediyor. Endekste rekor seviye ise 2024 Temmuz'da kaydedilen 11 bin 252 puan olarak öne çıkıyor.